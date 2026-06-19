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Рейс из Волгограда в Анталью задерживается на двое суток и 7 часов

Пассажиры рейса U6 1849 Ural Airlines, вылет которого был назначен изначально на 12.05 18.

Пассажиры рейса U6 1849 Ural Airlines, вылет которого был назначен изначально на 12.05 18 июня, вторые сутки остаются в ожидании в аэропорту Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную службу воздушной гавани, отправиться в путь волгоградцы должны были в 02.30 20 июня (расчетное время), однако вылет рейса снова перенесли на более позднее время.

Так, согласно обновленным данным справочной службы, при лучшем стечении обстоятельств рейс состоится лишь в 19.30 20 июня. Таким образом, волгоградцы, заранее купившие путевки на курорт юго-запада Турции, начнут отдых с опозданием более трех суток.