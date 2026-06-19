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Глава ЕК фон дер Ляйен призвала изучить вопрос о мандате на переговоры с Россией

Глава ЕК заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на данный момент наиболее подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры ЕС с Россией. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на закрытое заседании саммита ЕС,

«Глава ЕК заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», — говорится в материале.

Глава Евросовета Антониу Кошта ранее сообщил, что Евросоюзу нужно создать дипломатический канал для контактов с РФ. Он считает, это позволит передавать Москве сообщения напрямую.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой. Глава государства указал на то, что европейцы и Украина самостоятельно прекратили контакты с Россией.

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