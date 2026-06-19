Трамп признался, что не является поклонником Украины «за исключением их женщин»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не является поклонником Украины. Однако исключением для него являются украинские женщины. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на книгу «Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа».
— Я не большой поклонник Украины… За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают «Мисс Вселенная», — приводится цитата Трампа в книге.
По данным авторов книги, заявление прозвучало во время одного из совещаний в Белом доме, говорится в публикации.
Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина и США обсуждают заморозку боевых действий по линии фронта. По данным издания, контакты между сторонами продолжаются на ежедневной основе. Кроме того, были возобновлены и неофициальные переговоры с Россией. В то же время один из высокопоставленных украинских чиновников выразил мнение, что до октября Москва вряд ли пойдет на какие-либо значимые шаги. По его оценке, к этому времени Россия может попытаться оказать влияние на позиции Дональда Трампа перед промежуточными выборами в США, рассчитывая получить определенные политические выгоды взамен.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский всегда может приехать в Москву, если он готов говорить серьезно и ответственно. Он отметил, что Россия выдвигала это предложение несколько раз, и подтвердил отсутствие официальных каналов общения между Москвой и Киевом.