Трамп признался, что не является поклонником Украины «за исключением их женщин»

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина и США обсуждают заморозку боевых действий по линии фронта. По данным издания, контакты между сторонами продолжаются на ежедневной основе. Кроме того, были возобновлены и неофициальные переговоры с Россией. В то же время один из высокопоставленных украинских чиновников выразил мнение, что до октября Москва вряд ли пойдет на какие-либо значимые шаги. По его оценке, к этому времени Россия может попытаться оказать влияние на позиции Дональда Трампа перед промежуточными выборами в США, рассчитывая получить определенные политические выгоды взамен.