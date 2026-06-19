Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Украины Сибига отказался от врученного Польшей Командорского креста

Сибига заявил, что вернет Польше Командорский крест из-за лишения Зеленского Ордена Белого Орла.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста, врученного ему Польшей в 2022 году. Решение было принято дипломатом на фоне лишения главы киевского режима Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Как заявил Сибига, он вернет польской стороне Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». Глава украинского МИД также назвал стратегической ошибкой решение Варшавы лишить Зеленского ордена.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленского лишили польского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей «Украинской повстанческой армии»* в стране. Решение было принято президентом Польши Каролем Навроцким. Как подчеркнул политик, он обязан поддерживать честь этой госнаграды.

Напомним, что отношения между Польшей и Украиной стали напряженными полосе присвоения одному из подразделений ВСУ наименования «Героев УПА*».

* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше