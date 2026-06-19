Президент Польши отобрал у Зеленского орден, который главе Украины вручил Дуда

«Жертв невозможно предавать молчанием. Это могилы, о которых нельзя забыть. Это исторические раны, которые требуют правды, памяти и уважения. Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия (запрещённая в России экстремистская организация) остаётся прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершённые в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны. Факты таковы, что по меньшей мере 100 тысяч граждан Польши были убиты на Волыни только за то, что были поляками или евреями, либо представителям других национальных меньшинств», — отметил Навроцкий.