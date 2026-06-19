Трамп допустил проведение на Кубе операции, схожей с похищением Мадуро

7 марта Дональд Трамп заявил, что после окончания военной операции в Иране США переключатся на Кубу. Также он подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями. Американский президент добавил, что Штаты готовы воспользоваться передовыми вооружениями для борьбы с ними.