Трамп допустил проведение на Кубе операции, схожей с похищением Мадуро

США могут провести на территории Кубы операцию, схожую с той, что которую они провели в Венесуэле. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп.
— Это возможно, — отметил политик.
Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о том, может ли Вашингтон провести против Гаваны операцию, схожую с венесуэльской, передает Axios.
7 марта Дональд Трамп заявил, что после окончания военной операции в Иране США переключатся на Кубу. Также он подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями. Американский президент добавил, что Штаты готовы воспользоваться передовыми вооружениями для борьбы с ними.
2 мая СМИ со ссылкой на источники в администрации США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе с целью смены власти в стране, но в данный момент делает ставку на дипломатические инструменты.
«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в Венесуэлу, количестве ударов по объектам, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Каракаса и других стран на произошедшее.