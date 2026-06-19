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Вскрылась правда о здоровье Лерчек: адвокаты блогера сообщили плохие новости

Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера.

Источник: Комсомольская правда

Защита блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, сообщили о подтвержденном диагнозе рака желудка четвертой стадии у подзащитной. Об этом РИА новости заявил адвокат Константин Третьяков.

«Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден», — сказал Третьяков.

По словам адвоката, сторона защиты спокойно относится к инициативе надзорного органа о проведении повторной экспертизы.

Напомним, после публикации фотографий блогерши Лерчек из спортзала возникли вопросы о ее здоровье.

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