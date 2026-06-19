Вскрылась правда о здоровье Лерчек: адвокаты блогера сообщили плохие новости

Защита блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, сообщили о подтвержденном диагнозе рака желудка четвертой стадии у подзащитной. Об этом РИА новости заявил адвокат Константин Третьяков.
«Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден», — сказал Третьяков.
По словам адвоката, сторона защиты спокойно относится к инициативе надзорного органа о проведении повторной экспертизы.
Напомним, после публикации фотографий блогерши Лерчек из спортзала возникли вопросы о ее здоровье.