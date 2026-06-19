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Фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с РФ

Сейчас наиболее подходящее время, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией. С таким заявлением глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС.

Сейчас наиболее подходящее время, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией. С таким заявлением глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС.

— Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине, — приводит его слова Euronews.

17 июня СМИ сообщили, что один из ключевых советников председателя Евросовета Антониу Кошты Педро Луртье якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту страны Владимиру Путину. Целью их бесед была подготовка возможных переговоров касательно конфликта на Украине. Позднее появилась информация о том, что контакты Кошты с Россией вызвали яростную негативную реакцию у некоторых европейских лидеров, которые пожаловались на то, что их не проинформировали.

16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские государства готовы к переговорам с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что ЕС изначально настаивал на том, что Украина, Россия, Европа и США «должны сесть за стол переговоров».

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