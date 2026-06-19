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В областной больнице Калининграда появилась необычная картинная галерея

В Калининградской областной клинической больнице открылась персональная выставка художника Натальи Вороновой «Жизнь как путешествие». Проект приурочили ко Дню медицинского работника и реализовали в рамках федеральной программы «Культурное долголетие».

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В Калининградской областной клинической больнице открылась персональная выставка художника Натальи Вороновой «Жизнь как путешествие». Проект приурочили ко Дню медицинского работника и реализовали в рамках федеральной программы «Культурное долголетие».

Экспозиция объединила 25 графических работ, вдохновленных поездками, творческими пленэрами и путешествиями автора по России и зарубежью. Через свои произведения художник приглашает зрителей совершить своеобразное путешествие по Валааму, Смоленску, Пскову и другим городам.

Выставку разместили в стеклянной галерее между корпусами больницы. Первыми ее посетителями стали врачи, пациенты и ветераны здравоохранения. Торжественное открытие также посетили представители региональной и городской власти, которые поздравили медицинских работников с профессиональным праздником.

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