В областной больнице Калининграда появилась необычная картинная галерея

В Калининградской областной клинической больнице открылась персональная выставка художника Натальи Вороновой «Жизнь как путешествие». Проект приурочили ко Дню медицинского работника и реализовали в рамках федеральной программы «Культурное долголетие».
Экспозиция объединила 25 графических работ, вдохновленных поездками, творческими пленэрами и путешествиями автора по России и зарубежью. Через свои произведения художник приглашает зрителей совершить своеобразное путешествие по Валааму, Смоленску, Пскову и другим городам.
Выставку разместили в стеклянной галерее между корпусами больницы. Первыми ее посетителями стали врачи, пациенты и ветераны здравоохранения. Торжественное открытие также посетили представители региональной и городской власти, которые поздравили медицинских работников с профессиональным праздником.