Комментатор Губерниев заявил, что женщины судят футбол не хуже мужчин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в пятницу, 19 июня, не согласился со словами своего коллеги Андрея Романова о том, что женщины, которые судят футбольные матчи и водят транспортные средства, должны проходить более жесткий отбор по сравнению с мужчинами.
— Чем они ему не угодили? Женщины водят машину как минимум не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже. Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин, — заявил журналист в беседе с порталом Sports.ru.
Во фрагменте прямого эфира, который распространился в Сети, Андрей Романов сказал, что допускать женщин к судейству футбольных матчей можно только в случае, если логика их мышления «приблизительно укладывается в мужские вещи».
Позднее он извинился за свои слова и отметил, что Тори Пенсо, о которой шла речь в эфире, очень уверенно отсудила матч между сборными Чехии и ЮАР на чемпионате мира по футболу. Комментатор добавил, что упомянул это во время трансляции.