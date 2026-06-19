Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комментатор Губерниев заявил, что женщины судят футбол не хуже мужчин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в пятницу, 19 июня, не согласился со словами своего коллеги Андрея Романова о том, что женщины, которые судят футбольные матчи и водят транспортные средства, должны проходить более жесткий отбор по сравнению с мужчинами.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в пятницу, 19 июня, не согласился со словами своего коллеги Андрея Романова о том, что женщины, которые судят футбольные матчи и водят транспортные средства, должны проходить более жесткий отбор по сравнению с мужчинами.

— Чем они ему не угодили? Женщины водят машину как минимум не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже. Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин, — заявил журналист в беседе с порталом Sports.ru.

Во фрагменте прямого эфира, который распространился в Сети, Андрей Романов сказал, что допускать женщин к судейству футбольных матчей можно только в случае, если логика их мышления «приблизительно укладывается в мужские вещи».

Позднее он извинился за свои слова и отметил, что Тори Пенсо, о которой шла речь в эфире, очень уверенно отсудила матч между сборными Чехии и ЮАР на чемпионате мира по футболу. Комментатор добавил, что упомянул это во время трансляции.