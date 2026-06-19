Комментатор Губерниев заявил, что женщины судят футбол не хуже мужчин

— Чем они ему не угодили? Женщины водят машину как минимум не хуже мужчин. И футбол, как мне кажется, судят тоже не хуже. Я вообще большой поклонник женщин. Я не профессор Фрейд, чтобы заглядывать в голову коллеги. Поэтому я за женщин, — заявил журналист в беседе с порталом Sports.ru.