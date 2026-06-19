Боли в пояснице не проходили: В Ростове у пациентки выявили болезнь Бехтерева

В городской поликлинике № 4 Ростова-на-Дону врачи вовремя выявили у 50-летней пациентки серьезное ревматологическое заболевание — анкилозирующий спондилит, известный также как болезнь Бехтерева. Женщина обратилась к неврологу с болями в пояснице, но лечение не помогало. Об этом сообщили в минздраве Ростовской области.
После того как стандартная терапия не дала результата, врач назначил дополнительное обследование: МРТ, лабораторные анализы и консультацию ревматолога. Это позволило поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Пациентку поставили на диспансерное наблюдение.
Отметим, что болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание, поражающее позвоночник и суставы. Без своевременной диагностики она может привести к ограничению подвижности и снижению качества жизни.
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