Боли в пояснице не проходили: В Ростове у пациентки выявили болезнь Бехтерева

В городской поликлинике № 4 Ростова-на-Дону врачи вовремя выявили у 50-летней пациентки серьезное ревматологическое заболевание — анкилозирующий спондилит, известный также как болезнь Бехтерева. Женщина обратилась к неврологу с болями в пояснице, но лечение не помогало. Об этом сообщили в минздраве Ростовской области.