Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боли в пояснице не проходили: В Ростове у пациентки выявили болезнь Бехтерева

В ростовской поликлинике у пациентки вовремя выявили болезнь Бехтерева.

Источник: Комсомольская правда

В городской поликлинике № 4 Ростова-на-Дону врачи вовремя выявили у 50-летней пациентки серьезное ревматологическое заболевание — анкилозирующий спондилит, известный также как болезнь Бехтерева. Женщина обратилась к неврологу с болями в пояснице, но лечение не помогало. Об этом сообщили в минздраве Ростовской области.

После того как стандартная терапия не дала результата, врач назначил дополнительное обследование: МРТ, лабораторные анализы и консультацию ревматолога. Это позволило поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Пациентку поставили на диспансерное наблюдение.

Отметим, что болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание, поражающее позвоночник и суставы. Без своевременной диагностики она может привести к ограничению подвижности и снижению качества жизни.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!