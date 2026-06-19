Мужчина нашел в лесу воткнутый вертикально в землю меч возрастом 2700 лет

В Польше кладоискатель нашел в лесу меч, которому около 2,7 тысячи лет. Об этом сообщает польский телеканал Telewizja Polska (TVP).
По его информации, мужчина по имени Марцин Вишневски начал раскопки в лесу вблизи города Гданьск, зафиксировав сигнал металлодетектора. В скором времени он обнаружил уходящее в землю лезвие — оружие было закопано вертикально.
Кладоискатель сообщил о находке профессиональным археологам, которые впоследствии извлекли меч, предварительно датировав его бронзовым веком.
По словам Вишневски, для него стал незабываемым момент, когда он взял найденное оружие в руки в первый раз.
«Кто-то по какой-то причине воткнул этот меч в землю, и спустя столько лет я смог подержать его в руках», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Башкирии обнаружили редкий железный меч эпохи раннего железа с нефритовым перекрестием.