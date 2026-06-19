Диетолог Лебедева призвала сократить потребление шашлыка до 3 раз за лето

Но все-таки эксперты советуют не подсчитывать каждую съеденную порцию, так как организм поддерживает общий баланс в течение дня и недели. Если выбрались на природу, то стоит сделать день более активным, добавив прогулки до и после застолья, а также участие в подвижных играх. Ведь основной соблазн кроется не в мясе, а его количестве: незаметно один шампур превращается в три, пишет Царьград.