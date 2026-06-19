Фонд кино отобрал фильмы для получения поддержки

Поддержку получат «Холоп 3» (130 млн руб.) и «Последний богатырь: Колобок» (250 млн руб.) от «ВБД Груп». Компания также получит поддержку фильмов «Незнайка» (400 млн руб.) и «Золушка» (100 млн руб.). Фонд кино также выделит 300 млн руб. на сказку «Садко» и 200 млн руб. на семейное фэнтези «Чудо-юдо» от кинокомпании «СТВ».