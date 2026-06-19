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Фонд кино отобрал фильмы для получения поддержки

Фонд кино закончил отбор картин, которые получат поддержку на безвозвратной основе. Средства получат 23 фильма от 10 кинокомпаний. В списке — экранизации сказок, драмы и военные фильмы, сообщается на сайте фонда.

Фонд кино закончил отбор картин, которые получат поддержку на безвозвратной основе. Средства получат 23 фильма от 10 кинокомпаний. В списке — экранизации сказок, драмы и военные фильмы, сообщается на сайте фонда.

Студии Никиты Михалкова «ТриТэ» на историческую драму «Куликовская битва» выделят 400 млн руб. и такую же сумму — на съемки сказки «Снежная королева».

«Централ Партнершип» получит средства для четырех картин:

«Щелкунчик» (с Марком Эйдельштейном) от режиссера «Пророка» Феликса Умарова — 450 млн руб.,

сиквел «Волшебника Изумрудного города» — 400 млн руб.,

«Умка» с Павлом Прилучным, Мариной Кравец и Герасимом Васильевым — 200 млн руб.,

«Битва за Москву» Игоря Копылова — 100 млн руб.

Поддержку получат «Холоп 3» (130 млн руб.) и «Последний богатырь: Колобок» (250 млн руб.) от «ВБД Груп». Компания также получит поддержку фильмов «Незнайка» (400 млн руб.) и «Золушка» (100 млн руб.). Фонд кино также выделит 300 млн руб. на сказку «Садко» и 200 млн руб. на семейное фэнтези «Чудо-юдо» от кинокомпании «СТВ».

Спин-офф «Сто лет тому вперед» под названием «Весельчак У» кинокомпании «Водород 2011» получит 450 млн руб. поддержки. На полнометражный фильм «Жил-был пес» (студия «МЕМ») с Павлом Прилучным, Никитой Колокривым и озвучивающим Волка Гошей Куценко выделят 100 млн руб.