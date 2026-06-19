Ученые из КБР запустят в 2026 году «умного» помощника для видеонаблюдения

«У системы уже есть полноценный графический интерфейс, это веб-приложение, которым можно пользоваться как с компьютера, так и с телефона. В RedVideo уже можно добавлять IP-камеры, просматривать видео в реальном времени, записывать видео и хранить архив локально, без обязательной передачи данных в облако. Главная идея RedVideo — избавить человека от необходимости часами пересматривать видеоархив вручную. Запуск стартует осенью 2026 года», — пояснили в университете.