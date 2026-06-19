Ученые из КБР запустят в 2026 году «умного» помощника для видеонаблюдения

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) запустят осенью «умного» помощника на основе искусственного интеллекта для систем видеонаблюдения. Система будет анализировать события с записей камер видеонаблюдения, сообщили ТАСС в учебном заведении.
«У системы уже есть полноценный графический интерфейс, это веб-приложение, которым можно пользоваться как с компьютера, так и с телефона. В RedVideo уже можно добавлять IP-камеры, просматривать видео в реальном времени, записывать видео и хранить архив локально, без обязательной передачи данных в облако. Главная идея RedVideo — избавить человека от необходимости часами пересматривать видеоархив вручную. Запуск стартует осенью 2026 года», — пояснили в университете.
Система позволит мгновенно узнавать о важных событиях, искусственный интеллект будет оповещать пользователя об этом. «Система RedVideo понимает, что происходит на камерах. Современные системы видеонаблюдения установлены повсеместно. Однако главная проблема заключается не в качестве картинки, а в колоссальном объеме записей, которые невозможно просматривать вручную», — отметили в вузе.
Программа сохраняет часть информации в специальном виде, чтобы ИИ было проще ориентироваться в событиях и быстрее находить нужные моменты. «Мы развиваем RedVideo вокруг простой, но важной идеи: система должна отвечать не на вопрос “что было записано?”, а на вопрос “что произошло?”. Для пользователя это принципиальная разница. ИИ-агент анализирует поток, фильтрует шум и фокусируется на сути», — пояснил заведующий лабораторией интеллектуальных систем и анализа данных Института электроники, робототехники и искусственного интеллекта КБГУ, автор разработки Мухамед Кипов.
Сейчас RedVideo уже имеет рабочую основу для камер, записи, архива и базового ИИ-анализа, а следующий этап развития — более умное распознавание событий, поиск по смыслу и автоматическое реагирование на происходящее.