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Подмосковные врачи извлекли 10 магнитов из желудка трехлетнего ребенка

Врачи клиники доктора Рошаля извлекли из желудка ребенка 10 магнитов, которые он проглотил из любопытства. Врачи вовремя заметили случившееся, вызвали скорую помощь, и ребенка быстро доставили в хирургическое отделение Детского научно-клинического центра имени Рошаля. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи клиники доктора Рошаля извлекли из желудка ребенка 10 магнитов, которые он проглотил из любопытства. Врачи вовремя заметили случившееся, вызвали скорую помощь, и ребенка быстро доставили в хирургическое отделение Детского научно-клинического центра имени Рошаля. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Во время осмотра пациента врачи выяснили, что инородные тела в брюшной полости соединились между собой прямо через слизистую оболочку желудка и частично проникли в подслизистый слой.

— Мы успели провести эндоскопическое вмешательство: специальными щипцами типа «крысиный зуб» извлекли сначала три магнита из просвета, а затем ещe семь из подслизистого слоя желудка. Операция прошла успешно и без единого разреза, — рассказала заведующая отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александра Иноземцева.

Она добавила, что ребенка выписали на следующий день после эндоскопического вмешательства.

14 мая врачи Московского областного центра охраны материнства и детства извлекли из брюшной полости подростка 17 магнитных шариков общим весом около одного килограмма. Период после операции прошел без осложнений, и пациента выписали домой.