Подмосковные врачи извлекли 10 магнитов из желудка трехлетнего ребенка

— Мы успели провести эндоскопическое вмешательство: специальными щипцами типа «крысиный зуб» извлекли сначала три магнита из просвета, а затем ещe семь из подслизистого слоя желудка. Операция прошла успешно и без единого разреза, — рассказала заведующая отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александра Иноземцева.