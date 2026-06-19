Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

В работе платформы Steam произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».
Первые сообщения о неполадках начали поступать после 20:00 мск. Пик обращений на русскоязычной версии Downdetector пришелся на 20:55 мск — в этот момент было зафиксировано 50 жалоб. Всего же за минувшие сутки пользователи оставили 328 сообщений о проблемах в работе Steam.
По данным Downdetector, наибольшее количество жалоб поступило от жителей Нижегородской и Липецкой областей, а также из Краснодарского края. Московская область заняла пятую строчку по количеству обращений.
«Сбой.рф» за 19 июня получил 64 жалобы на работу Steam, пик пришелся на 20:30 — 20 обращений. По данным сервиса, больше всего жалоб поступило из Москвы, Белгородской области и Адыгеи.
Чаще всего пользователи жаловались на общий сбой и на сбой мобильного приложения.
Ранее пользователи Steam сталкивались со сбоями в работе сервиса 1 июня. По данным Downdetector, за сутки было зафиксировано 275 жалоб. Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу платформы на территории России.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».