60 добровольцев очистили уникальный Александровский грабен под Дубовкой

Общее дело объединило в Дубовском районе около 60 человек. Молодые люди очистили береговую линию от мусора, а затем установили на территории габена таблички-памятки о бережном отношении к природе. По мнению специалистов молодежного комитета в регионе такие акции помогают не только сформировать культуру бережного отношения к природе, но и вовлечь молодых людей в волонтерское движение.