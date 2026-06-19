60 добровольцев очистили уникальный Александровский грабен под Дубовкой

В Дубовском районе волонтеры провели экологическую акцию на территории геологического памятника регионального значения — Александровском габене. Подробностями поделились в администрации Волгоградской области.
Общее дело объединило в Дубовском районе около 60 человек. Молодые люди очистили береговую линию от мусора, а затем установили на территории габена таблички-памятки о бережном отношении к природе. По мнению специалистов молодежного комитета в регионе такие акции помогают не только сформировать культуру бережного отношения к природе, но и вовлечь молодых людей в волонтерское движение.
А накануне еще двое молодых добровольцев — участники движения Волонтеры Победы отправились в столицу с частицей Вечного огня с Мамаева кургана. В столице их груз станет элементом масштабной огненной картины, которая вспыхнет в День Памяти и скорби.