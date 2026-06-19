Российские саблистки завоевали золотые медали на чемпионате Европы по фехтованию

Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит во Франции. В финале они одержали победу над француженками со счетом 45:39. Об этом стало известно в пятницу, 19 июня.
В состав российской команды вошли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.
У российских спортсменов теперь четыре медали на чемпионате Европы: ранее Егорян завоевала серебро, а рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев — бронзу.
Чемпионат Европы завершится 21 июня, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
В тот же день российская киберспортивная команда Team Spirit смогла пройти в полуфинал главного турнира по одной из самых популярных компьютерных игр Counter-Strike 2 (CS2) IEM Cologne Major 2026, одолев в тяжелом матче европейскую команду G2. Решающей картой стала Mirage. После четырех выходов на дополнительное время подряд Team Spirit смогли обыграть G2 со счетом 25:22 и 2:1 в общем зачете по картам. Матч продолжался около пяти часов.