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Мы объехали весь свет: в Калининградскую область привезли 400 тонн персиков из Европы и Южной Америки

Фрукты проверили в специальной лаборатории.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область с начала июля из Сербии, Турции и Чили ввезли 400 тонн косточковых. Фрукты проверили в специальной лаборатории Россельхознадзора, сообщили в ведомстве в пятницу, 19 июня.

Лидерами по объёмам стали нектарины и персики — 148 т и 147 т соответственно. Кроме того, на калининградские прилавки поступило 98 т абрикосов и 14 т слив, их безопасность подтвердили результаты анализов.

С конца мая на рынки и в магазины Калининградской области начали поставлять черешню.

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