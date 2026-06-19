Мы объехали весь свет: в Калининградскую область привезли 400 тонн персиков из Европы и Южной Америки

В Калининградскую область с начала июля из Сербии, Турции и Чили ввезли 400 тонн косточковых. Фрукты проверили в специальной лаборатории Россельхознадзора, сообщили в ведомстве в пятницу, 19 июня.
Лидерами по объёмам стали нектарины и персики — 148 т и 147 т соответственно. Кроме того, на калининградские прилавки поступило 98 т абрикосов и 14 т слив, их безопасность подтвердили результаты анализов.
С конца мая на рынки и в магазины Калининградской области начали поставлять черешню.
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