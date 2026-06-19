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Посольство РФ обвинило Молдавию в незаконном задержании россиянина на границе

Гражданин РФ изолирован от дипломатов и испытывает давление со стороны правоохранителей.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Кишиневе сообщило о незаконном задержании россиянина в городском аэропорту. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Диппредставительство отмечает, что он был изолирован от дипломатов и испытывает давление со стороны правоохранителей.

«Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, 19 июня что гражданин РФ был подвергнут уничижительному прессингу при прохождении таможенно-паспортных процедур. При этом его состояние здоровья резко ухудшилось в результате эмоционально-психологического давления со стороны компетентных органов.

Ранее сайт KP.RU писал, что МИД РФ назвал пиаром переговоры по вопросу принятия Украины и Молдавии в Евросоюз.

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