Николаев: Чувашия достигла стопроцентной цифровой зрелости в здравоохранении

Было отмечено, что республика полностью перестроила процессы государственного правления с использованием программы «Эффективный регион», а затем внедрила цифровые инструменты в социальную сферу. Николаев сообщил, что в Чувашии с 2020 года для развития республики используется системный подход, разработана комплексная социально-экономическая программа. По словам главы региона, которые приводятся в сообщении, за эти годы удалось достичь роста объемов промышленного производства и более чем двукратного увеличения валового регионального продукта, при этом экономика стала генерировать больше налогов, чем расходуется на жизнедеятельность республики.