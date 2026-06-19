Николаев: Чувашия достигла стопроцентной цифровой зрелости в здравоохранении

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июня. /ТАСС/. Цифровая зрелость в здравоохранении Чувашии достигла 100%, позволяя, в частности, экономить время пациентов. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума.
«Мы достигли стопроцентной цифровой зрелости в здравоохранении. Сегодня такие сервисы, как электронная медицинская карта, приносят реальную пользу: они экономят время пациентов и помогают врачам скорой помощи принимать необходимые решения еще в пути», — приводит слова Николаева его пресс-служба.
Было отмечено, что республика полностью перестроила процессы государственного правления с использованием программы «Эффективный регион», а затем внедрила цифровые инструменты в социальную сферу. Николаев сообщил, что в Чувашии с 2020 года для развития республики используется системный подход, разработана комплексная социально-экономическая программа. По словам главы региона, которые приводятся в сообщении, за эти годы удалось достичь роста объемов промышленного производства и более чем двукратного увеличения валового регионального продукта, при этом экономика стала генерировать больше налогов, чем расходуется на жизнедеятельность республики.
«Еще в 2020 году мы разработали стратегию устойчивого развития и за основу взяли ESG-повестку. Эти стандарты стали критериями оценки эффективности всех наших действий. Сейчас это ЭКГ-рейтинг, но с точки зрения подходов ничего не изменилось», — цитируют Николаева.
В пресс-службе уточнили, что ЭКГ-рейтинг («Экология», «Кадры», «Государство») — это национальный стандарт оценки бизнеса, который учитывает вклад компаний в развитие региона, экологию и социальные инициативы. «По итогам 2025 года Чувашия занимает в нем пятое место среди субъектов ПФО и 35-е место по России. А по количеству предприятий, вошедших в группу передовиков ЭКГ-рейтинга, республика заняла третье место в ПФО», — говорится в сообщении.
Говоря об импортозамещении, Николаев привел в пример успешный опыт создания в Чувашии девяти промышленных кластеров, объединяющих 145 предприятий и более 17 тыс. работников. По его словам, объединение компетенций и инфраструктуры индустриальных парков позволило местным предприятиям оперативно занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, и наладить выпуск уникальной продукции федерального значения. Николаев также отметил перспективы в научно-технологической сфере: в частности, при низких затратах на исследования и разработки доля инновационной продукции республики превысила 30%, что говорит «о большом потенциале». Для дальнейшего развития подана заявка на создание межвузовского кампуса.
Умное гостеприимство.
В ходе обсуждения член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева («Единая Россия») акцентировала внимание на технологиях умного гостеприимства, которые превращают сферу услуг в драйвер развития территорий и привлечения инвестиций. Она отметила, что в Госдуме продолжается работа над совершенствованием законодательства в сфере туризма: формируются единые подходы к классификации средств размещения, работе экскурсоводов и гидов, цифровых платформ и туристических маршрутов.
«Конкуренция между регионами все чаще зависит от качества сервиса и современных технологий. Для человека важно быстро выбрать маршрут, приобрести билеты, забронировать размещение, получить понятную навигацию и достоверную информацию. Уверена, серьезные перспективы получат те регионы, которые сумеют объединить инфраструктуру, технологии, сервис и инвестиции в единую систему развития», — приводятся слова Салаевой.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев подняли вопросы обеспечения финансовой устойчивости предприятий реального сектора. Эксперты обсудили использование новых инвестиционных инструментов, цифровых активов и роль банковского сектора в поддержке производственных инициатив.
О форуме.
Подводя итоги Чебоксарского экономического форума, Николаев отметил практическую значимость мероприятий. По его мнению, главным лейтмотивом дискуссий стала необходимость не кардинальных экономических реформ, а грамотной донастройки уже работающих инструментов: кластерного подхода, преференциальных режимов и тесной кооперации государственного сектора, научного сообщества и бизнеса.
«Мы видим существенную позитивную динамику благодаря промышленной политике, реализуемой по поручению президента и правительства России. Мы в Чувашии дополняем ее, исходя из запросов наших производителей. Мы помогаем решать локальные задачи предприятий, без которых остановилась бы вся производственная цепочка. Тесное общение не только в рамках форума, но и в повседневной деятельности, позволяет нам сегодня быть достаточно эффективными и демонстрировать устойчивый, уверенный рост, результаты которого напрямую отражаются на качестве жизни в регионе», — заключил глава региона.
18−19 июня в Чебоксарах прошел XVI Чебоксарский экономический форум, тема этого года — «Устойчивость. Развитие. Технологии». Деловая программа охватывала пять направлений: технологический и цифровой суверенитет, экология и «зеленые» финансы, человеческий капитал и креативная экономика, пространственное развитие и городская среда, финансы и инвестиции. В программу вошли панельные дискуссии, круглые столы, архитектурно-урбанистическая конференция. ТАСС — главный информационный партнер Чебоксарского экономического форума.