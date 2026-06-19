Психолог Вафин: современному человеку нужен не один, а сразу два отпуска

При текущем ритме информационной нагрузки, чтобы перезагрузить психику нужен двойной отпуск. В первый человек сможет отдохнуть физически: перестать отвечать на сообщения, забыть о будильнике и дедлайне, не оправдывать чужие ожидания. А вот второй отпуск позволит отдохнуть психологически, чтобы не переживать ни за что.