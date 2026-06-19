Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерт Алисы Фрейндлих внезапно отменили: что известно

Концерт с участием Фрейндлих и Спивакова 21 июня не состоится.

Источник: Комсомольская правда

Запланированный на 21 июня Концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова в Московском международном Доме музыки не состоится объявленную дату. Об этом сообщает ТАСС.

«Информируем вас, что 21 июня концерт с участием Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова в Доме музыки не состоится», — заявили в пресс-службе.

В Доме музыки отметили, что о новой дате концерта будет объявлено дополнительно. Концерт должен был пройти в Светлановском зале. Кроме того, в проекте принимает участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Спивакова.

Ранее сайт KP.RU писал, что концерт Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге, запланированный на 20 июня, перенесен на сентябрь из-за болезни артиста. До этого появилась информация, что Тхагалегов госпитализирован в Новосибирске из-за кровотечения пищевода.