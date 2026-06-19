Концерт Алисы Фрейндлих внезапно отменили: что известно

Запланированный на 21 июня Концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова в Московском международном Доме музыки не состоится объявленную дату. Об этом сообщает ТАСС.
«Информируем вас, что 21 июня концерт с участием Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова в Доме музыки не состоится», — заявили в пресс-службе.
В Доме музыки отметили, что о новой дате концерта будет объявлено дополнительно. Концерт должен был пройти в Светлановском зале. Кроме того, в проекте принимает участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Спивакова.
Ранее сайт KP.RU писал, что концерт Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге, запланированный на 20 июня, перенесен на сентябрь из-за болезни артиста. До этого появилась информация, что Тхагалегов госпитализирован в Новосибирске из-за кровотечения пищевода.