Ученые нашли новое доказательство что Иисус был реальным человеком

Ученые нашли новые подтверждения того, что Иисус Христос был реальной исторической личностью. Древние записи двух римских историков названы одними из самых сильных доказательств этого, пишет Daily Mail. Материал перевел Aif.ru.
Речь идет о трудах Тацита, одного из самых уважаемых римских историков, и Иосифа Флавия, еврейского аристократа и историка, который жил спустя десятилетия после смерти Христа.
Оба автора не были христианами и не пытались подтвердить тексты Нового Завета, но оставили записи, в которых упоминается Иисус из Иудеи, его связь с христианством и казнь при прокураторе Понтии Пилате.
В своих «Анналах» Тацит писал, что человек по имени Христос был казнен во времена правления императора Тиберия. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» назвал Иакова «братом Иисуса, называемого Христом», идентифицируя Иисуса как реального человека, известного его читателям.
Как отметил библеист Лоуренс Микитюк, для многих ученых эти свидетельства являются самыми ясными нехристианскими доказательствами того, что Иисус был исторической фигурой, а не легендой. Большинство историков уже признают его реальное существование, а споры ведутся скорее о деталях жизни и учения.
Важно, что Тацит был открыто враждебен к христианам и называл их учение «опасным суеверием», поэтому у него не было причин выдумывать детали, поддерживающие эту религию. Также древние критики христианства не отрицали существование Иисуса, хотя обвиняли его в ложном учении, обмане и даже колдовстве.
Ранее в Иране задержали человека, заявившего, что он Иисус Христос.