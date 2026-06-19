Ученые нашли новое доказательство что Иисус был реальным человеком

Важно, что Тацит был открыто враждебен к христианам и называл их учение «опасным суеверием», поэтому у него не было причин выдумывать детали, поддерживающие эту религию. Также древние критики христианства не отрицали существование Иисуса, хотя обвиняли его в ложном учении, обмане и даже колдовстве.