Следующие в Крым и из него поезда сократят маршруты до Керчи с 20 июня

«Все поезда “Таврия”, прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи. В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная», — говорится в сообщении.