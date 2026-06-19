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Следующие в Крым и из него поезда сократят маршруты до Керчи с 20 июня

Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Маршруты всех поездов, следующих в Крым и из него, будут сокращены до Керчи с субботы, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс».

С 10 июня часть маршрутов поездов «Таврия» были укорочены до Керчи, но другие поезда продолжили ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя.

«Все поезда “Таврия”, прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи. В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от или до станции Керчь-Южная», — говорится в сообщении.

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