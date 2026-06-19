Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, заявила, что результаты очередного медицинского обследования подтвердили ранее поставленный ей диагноз. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Константин Третьяков.

По его словам, состояние блогера остается тяжёлым, а выявленное заболевание никуда не исчезло. Тем не менее защита спокойно воспринимает инициативу о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Лерчек. Также ведомство просит проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Основанием стали публикации блогера в соцсетях, которые вызвали вопросы у заявителей. Позже стало известно, что уголовное дело передали для рассмотрения другому судье.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше