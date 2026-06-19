Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера

Напомним, прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Лерчек. Также ведомство просит проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Основанием стали публикации блогера в соцсетях, которые вызвали вопросы у заявителей. Позже стало известно, что уголовное дело передали для рассмотрения другому судье.