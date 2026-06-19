Земли природного парка под Волгоградом прокуратура вернула государству

Прокуратура через суд добилась возвращения в пользу государства около гектара особо охраняемой территории «Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
О нарушениях земельного законодательства прокурорам стало известно во время ведомственной проверки. Тогда вскрылось, что что четыре участка в сельском поселении Красное администрация Среднеахтубинского района передала частным лицам, не имея на то полномочий. Эти участки общей площадью в один гектар относятся к особо охраняемой территории, а их кадастровая стоимость превышает миллион рублей.
Обнаружив нарушения, прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении участков из незаконного владения в собственность государства. Своим решением суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, которая самостоятельно проследит его за исполнением.
А в областном центре по требованию прокуратуры суд конфисковал три тягача с прицепами-цистернами, которые стали орудием преступления в руках расхитителей нфтепродуктов.