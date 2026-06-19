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Земли природного парка под Волгоградом прокуратура вернула государству

Сотрудники ведомства добились конфискации участков, которые ранее незаконно оказались в частных руках.

Прокуратура через суд добилась возвращения в пользу государства около гектара особо охраняемой территории «Природный парк “Волго-Ахтубинская пойма”, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

О нарушениях земельного законодательства прокурорам стало известно во время ведомственной проверки. Тогда вскрылось, что что четыре участка в сельском поселении Красное администрация Среднеахтубинского района передала частным лицам, не имея на то полномочий. Эти участки общей площадью в один гектар относятся к особо охраняемой территории, а их кадастровая стоимость превышает миллион рублей.

Обнаружив нарушения, прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении участков из незаконного владения в собственность государства. Своим решением суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, которая самостоятельно проследит его за исполнением.

А в областном центре по требованию прокуратуры суд конфисковал три тягача с прицепами-цистернами, которые стали орудием преступления в руках расхитителей нфтепродуктов.