Земли природного парка под Волгоградом прокуратура вернула государству

О нарушениях земельного законодательства прокурорам стало известно во время ведомственной проверки. Тогда вскрылось, что что четыре участка в сельском поселении Красное администрация Среднеахтубинского района передала частным лицам, не имея на то полномочий. Эти участки общей площадью в один гектар относятся к особо охраняемой территории, а их кадастровая стоимость превышает миллион рублей.