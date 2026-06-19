«США сделают это»: Трамп сделал заявление об украинском конфликте

Американский лидер Дональд Трамп вновь прокомментировал ход конфликта на Украине. Он заявил, что кризис будет разрешен. По мнению Дональда Трампа, США урегулируют конфликт. Глава Белого дома сказал об этом во время выступления на авиабазе под Вашингтоном.