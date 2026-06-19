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«США сделают это»: Трамп сделал заявление об украинском конфликте

Трамп: США урегулируют конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь прокомментировал ход конфликта на Украине. Он заявил, что кризис будет разрешен. По мнению Дональда Трампа, США урегулируют конфликт. Глава Белого дома сказал об этом во время выступления на авиабазе под Вашингтоном.

Президент США признал, что рассчитывал на более скорое завершение конфликта. По его словам, всё оказалось «немного сложнее».

«Мы пытаемся закончить этот конфликт между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть его завершение… мы добьемся этого», — заверил Дональд Трамп.

Как пишет Economist, Вашингтон и Киев обсуждают прекращение боевых действий между РФ и Украиной на текущих позициях. По данным источников, контакты сторон по этому вопросу происходят ежедневно. Издание утверждает, что возобновились неофициальные переговоры с Россией.

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