Раскрыты подробности о бросившем 3-летнего мальчика крокодилам в зоопарке

По данным издания, 30-летний подозреваемый отправился в зоопарк в сопровождении двух человек. Он не знал пострадавшего мальчика. Как утверждается, у мужчины есть нарушение психического развития. Его отпустили под залог менее чем через сутки после инцидента. Правоохранители признали подозреваемого «непригодным для допроса».