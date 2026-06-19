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Раскрыты подробности о бросившем 3-летнего мальчика крокодилам в зоопарке

Мужчина столкнул 3-летнего мальчика в вольер с крокодилами в зоопарке.

Источник: Аргументы и факты

Мужчину, который, предположительно, столкнул 3-летнего ребенка в вольер с крокодилами в Великобритании, отпустили под залог, его признали «непригодным для допроса», пишет Daily Mail, материал перевел aif.ru.

По данным издания, 30-летний подозреваемый отправился в зоопарк в сопровождении двух человек. Он не знал пострадавшего мальчика. Как утверждается, у мужчины есть нарушение психического развития. Его отпустили под залог менее чем через сутки после инцидента. Правоохранители признали подозреваемого «непригодным для допроса».

«По словам нескольких источников, на него (мальчика — прим. ред.) напал как минимум один крокодил. В вольере содержится более десятка крокодилов и аллигаторов, в том числе два крупных нильских крокодила — Ромео и Каддлс — длина которых составляет от 2,7 до 3,3 метра», — отмечается в материале.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в британском графстве Кембриджшир. Мальчика доставили в больницу с серьезными травмами. Его состояние оценивалось как критическое, но стабильное. По подозрению в покушении задержали 30-летнего мужчину из графства Норфолк.