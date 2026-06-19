Российские саблистки завоевали золото в командном турнире на чемпионате Европы

Ранее Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь атлеты и официальные лица с российскими или белорусскими паспортами могут выступать на всех соревнованиях под эгидой FIE. Они используют национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.