В Кабардино-Балкарии в 2026 году на жилье сиротам направят более 400 млн рублей

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Больше 400 млн рублей направят власти Кабардино-Балкарии в 2026 году на приобретение жилья 198 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом глава КБР Казбек Коков сообщил в ходе ежегодного послания парламенту республики.
«Важнейшая задача правительства республики — это наращивание темпов в решении проблемного вопроса, он долгие годы не решался, это — обеспечение жильем детей-сирот. Здесь мы сделали важный шаг — внедрили механизм региональных жилищных свидетельств, которые оказались столь же востребованы, как и федеральные сертификаты. Через выдачу таких свидетельств и предоставление жилых помещений на сумму 422 млн рублей к концу текущего года планируется обеспечить жильем не менее 198 детей-сирот», — сказал Коков.
В своем послании к парламенту республики Коков подвел итоги работы в 2025 году и обозначил стратегию развития Кабардино-Балкарии в ближайшие годы.
Среди основных тем послания: повышение качества жизни людей, туризм, инвестиционная политика и создание новых рабочих мест, повышение доходов населения, развитие инфраструктуры и социальной сферы, поддержка предпринимательства, модернизация учреждений здравоохранения и образования, молодежная политика, экономика, культура.