В Кабардино-Балкарии в 2026 году на жилье сиротам направят более 400 млн рублей

«Важнейшая задача правительства республики — это наращивание темпов в решении проблемного вопроса, он долгие годы не решался, это — обеспечение жильем детей-сирот. Здесь мы сделали важный шаг — внедрили механизм региональных жилищных свидетельств, которые оказались столь же востребованы, как и федеральные сертификаты. Через выдачу таких свидетельств и предоставление жилых помещений на сумму 422 млн рублей к концу текущего года планируется обеспечить жильем не менее 198 детей-сирот», — сказал Коков.