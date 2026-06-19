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Маршруты всех следующих в Крым и из него поездов сокращены с 20 июня

Все следующие в Крым и из него поезда сократят маршруты до Керчи.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму меняется железнодорожное сообщение. Маршруты всех следующих в республику и из нее поездов сокращены с 20 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Гранд сервис экспресс».

Так, маршруты поездов, следующих в Крым и из него, сократят до Керчи. С 10 июня, стоит напомнить, часть маршрутов поездов «Таврия» укоротили до того же населенного пункта. При этом остальные поезда продолжили ходить до Феодосии, Севастополя, Симферополя.

«В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи», — говорится в материале.

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