Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского польского Ордена Белого Орла

27 мая бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению ВСУ почетного наименования «имени героев УПА*». Он назвал решение властей Украины чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.