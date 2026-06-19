Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского польского Ордена Белого Орла

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в пятницу, 19 июня, прокомментировал решение польских властей лишить украинского президента Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
— Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине, — написал он в социальной сети X.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении главы киевского режима польской госнаграды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
27 мая бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению ВСУ почетного наименования «имени героев УПА*». Он назвал решение властей Украины чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.
Участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН** Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.