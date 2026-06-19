Рособрнадзор опроверг сведения об ошибках в заданиях ЕГЭ по информатике

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Информация о многочисленных ошибках в материалах ЕГЭ по информатике не подтвердилась, выявлена только одна опечатка в примере к заданию 5, которая не влияет на его выполнение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.