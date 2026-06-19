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Рособрнадзор опроверг сведения об ошибках в заданиях ЕГЭ по информатике

В Рособрнадзоре опровергли данные о многочисленных ошибках в ЕГЭ по информатике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Информация о многочисленных ошибках в материалах ЕГЭ по информатике не подтвердилась, выявлена только одна опечатка в примере к заданию 5, которая не влияет на его выполнение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможных неточностях в материалах ЕГЭ по информатике.

«Опечатка допущена в примере к заданию 5. Само задание сформулировано корректно и выполнимо. Остальные ошибки и опечатки, о которых писали в социальных сетях, не подтвердились», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обнаружения опечатки Рособрнадзор оперативно провел рассылку по всем региональным центрам обработки информации и координаторам предметных комиссий о необходимости информирования пунктов проведения экзамена о технической неточности.

«Поскольку типовой пример носит иллюстративный характер, данная техническая неточность не влияет на выполнение задания. Условие задания корректно, задание 5 выполнимо», — говорится в сообщении.