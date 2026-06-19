Народный артист СССР Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион.
«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — написал митрополит в своем телеграм-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что запланированный на 21 июня концерт народной артистки СССР Алисы Фрейндлих и Спивакова в Московском международном Доме музыки не состоится в объявленную дату. О новой дате концерта будет объявлено дополнительно.