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Народный артист СССР Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Легендарный дирижер Владимир Спиваков попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Об этом сообщил митрополит Иларион.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — написал митрополит в своем телеграм-канале.

Ранее KP.RU сообщал, что запланированный на 21 июня концерт народной артистки СССР Алисы Фрейндлих и Спивакова в Московском международном Доме музыки не состоится в объявленную дату. О новой дате концерта будет объявлено дополнительно.