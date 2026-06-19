Легкоатлетический пробег пройдет на фестивале «Золотая Хохлома» в Нижнем

Для юных спортсменов до 13 лет предусмотрена дистанция в 2 км. Подросткам 14−15 лет предлагают преодолеть 5 км. Взрослые участники (от 18 до 60 лет) вправе выбрать любую из дистанций от 5 до 21,1 км.