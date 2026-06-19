Легкоатлетический пробег пройдет на фестивале «Золотая Хохлома» в Нижнем

21 июня в Семёновском муниципальном округе в рамках XXII международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» состоится легкоатлетический пробег. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
К участию приглашают всех желающих при наличии медицинского допуска. Организаторы подготовили четыре дистанции: 2, 5, 10 и 21,1 километра.
Для юных спортсменов до 13 лет предусмотрена дистанция в 2 км. Подросткам 14−15 лет предлагают преодолеть 5 км. Взрослые участники (от 18 до 60 лет) вправе выбрать любую из дистанций от 5 до 21,1 км.
Старт на дистанциях 10 и 21,1 км запланирован на 12:00 с площади Ленина в городе Семёнов. Участники забегов на 2 и 5 км стартуют в 12:05. На преодоление полумарафонской дистанции (21,1 км) даётся три часа с момента закрытия старта.
Всех бегунов ждёт памятная медаль с хохломской росписью, а победители и призёры получат изделия народных художественных промыслов.
Зарегистрироваться можно в день соревнований — с 9:00 до 11:30 — в кинотеатре «Заря» (город Семёнов, ул. 1 Мая, д. 3).
Фестиваль «Золотая Хохлома» в 2026 году проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие приурочено ко Дню народных художественных промыслов — этот праздник установлен в 2022 году по указу главы государства.
Ранее сообщалось, что группа «Моя Мишель» выступит на фестивале «Золотая хохлома» в Нижнем.