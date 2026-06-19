Мацуев назвал участников Grand Piano Competition выдающимися пианистами

«Когда я слушаю талантливую игру, а на Grand Piano Competition другой не бывает, я не скрываю того, что и я, и мои высокоуважаемые коллеги по жюри во многом учимся у этих ребят. Как в 10, 11, 12 или 15 лет можно выйти на сцену и, выражаясь кинематографическим языком, выдать свой лучший дубль без монтажа, когда тебя слушает московская публика и смотрят миллионы зрителей? Когда я смотрю на них, я понимаю, что это особенные дети, выдающиеся пианисты абсолютно разных школ», — сказал Мацуев.