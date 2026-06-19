Мацуев назвал участников Grand Piano Competition выдающимися пианистами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Гала-концерт V Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition прошел в Москве, по итогам которого обладателями Гран-при стали Эмир Закариа из России и Чарли Ву из Австралии. Художественный руководитель конкурса, народный артист РФ Денис Мацуев отметил высокий уровень участников и признался, что члены жюри многому учатся у юных музыкантов, передает корреспондент ТАСС.
Конкурс проходил в Концертном зале имени П. И. Чайковского и Концертном зале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства. В прослушиваниях приняли участие 15 пианистов из семи стран.
«Когда я слушаю талантливую игру, а на Grand Piano Competition другой не бывает, я не скрываю того, что и я, и мои высокоуважаемые коллеги по жюри во многом учимся у этих ребят. Как в 10, 11, 12 или 15 лет можно выйти на сцену и, выражаясь кинематографическим языком, выдать свой лучший дубль без монтажа, когда тебя слушает московская публика и смотрят миллионы зрителей? Когда я смотрю на них, я понимаю, что это особенные дети, выдающиеся пианисты абсолютно разных школ», — сказал Мацуев.
Он отметил, что конкурс за десять лет существования стал стартовой площадкой для многих молодых исполнителей. «Конечно, есть светлая грусть от того, что конкурс закончился. Но для них это только начало большого пути. Каждый из гран-пиановцев за эти десять лет представляет свою школу на лучших сценах мира, и мы видим, каких успехов они достигают», — подчеркнул пианист.
Звания лауреатов конкурса получили Илья Сомов (Белоруссия), Яньян Пэн (Китай), Михаил Пироженко (Россия), Анна Каракина (Россия), Генхо Ким (Республика Корея) и Дени Кохановский (Россия). Дипломантами стали Шаньвэй Лю (Китай), Александр Биттер (Россия) и другие.
Участники также получили специальные призы от партнеров конкурса. В частности, обладатели Гран-при Эмир Закариа и Чарли Ву смогут разместить аудиозаписи под лейблом CMS Records на крупнейших международных стриминговых площадках в 2027 году. Дени Кохановский выступит с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, а Андрия Бошкович был удостоен приза зрительских симпатий.