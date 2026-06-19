Врач Хачирова заявила о связи вейпов с развитием ишемии

RT сообщил, что инфаркт миокарда все чаще возникает у молодых людей. Это может быть связано с образом жизни молодых: они чаще курят, в том числе вейпы, мало двигаются и имеют лишний вес. При этом молодые люди реже проходят медосмотры и ошибочно считают, что лекарства и БАДы заменят здоровый образ жизни, но это не снижает риск.