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Трамп заявил, что сохранение России в G8 могло предотвратить конфликт на Украине

Президент США назвал ошибкой решение исключить Россию из G8.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исключение России из формата G8 стало ошибкой и могло повлиять на последующее развитие событий вокруг Украины.

«Им следовало сохранить G8. Если бы они это сделали, то, возможно, не было бы и конфликта между Россией и Украиной», — сказал американский лидер в интервью Axios.

Глава Белого дома отметил, что против участия России в G8 выступал тогдашний президент США Барак Обама, а также некоторые другие лидеры.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва уже не заинтересована в том, чтобы состоять в G8. По его словам, Россия не считает больше релевантным объединение с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль.

Президент России Владимир Путин отмечал, что перестал ездить на конференции G8 еще до 2014 года. Глава государства добавил, что Москва никогда не напрашивалась в объединение.

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