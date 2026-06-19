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Новая медицинская проверка подтвердила наличие онкозаболевания у Лерчек

Адвокат блогера Константин Третьяков заявил, что защита спокойно относится к инициативе надзорного органа.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новое медицинское исследование подтвердило наличие онкологического заболевания у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), судебный процесс по делу которой был приостановлен в связи с ее болезнью. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

«Вынужденно возвращаемся к ситуации вокруг болезни нашей доверительницы Валерии Чекалиной. Сейчас в СМИ активно обсуждаются сообщения о том, что прокуратура планирует проверить подлинность ее медицинских документов. Сообщаем: 17 июня были получены результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден», — сказал он.

Адвокат добавил, что защита абсолютно спокойно относится к инициативе надзорного органа. «Рассчитываем, что официальная проверка — это лучший способ окончательно закрыть тему, прекратить хайп, домыслы и теории заговора в прессе», — заключил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура в рамках реагирования ведомства зарегистрировала и направила в столичный суд заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы.

Ранее во время судебного следствия прокуратура уже просила районный суд направить запрос в онкологический центр Блохина о возможности подсудимой участвовать в судебных заседаниях, а также о состоянии и тяжести ее заболевания. Гособвинение попросило также о консилиуме врачей-специалистов, но представителям прокуратуры суд тогда отказал, и уголовное дело в отношении блогера было приостановлено.

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