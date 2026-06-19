Новая медицинская проверка подтвердила наличие онкозаболевания у Лерчек

Ранее во время судебного следствия прокуратура уже просила районный суд направить запрос в онкологический центр Блохина о возможности подсудимой участвовать в судебных заседаниях, а также о состоянии и тяжести ее заболевания. Гособвинение попросило также о консилиуме врачей-специалистов, но представителям прокуратуры суд тогда отказал, и уголовное дело в отношении блогера было приостановлено.