Дирижера Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Митрополит Иларион (Алфеев) разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт.
В своем обращении митрополит уточнил, что дирижер был доставлен в медучреждение на машине скорой помощи.
Он также призвал верующих молиться за скорейшее выздоровление артиста.
Ранее в пятницу пресс-служба Дома музыки также распространила информацию об отмене концерта народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, который должен был состояться 21 июня.
Ранее также стало известно, что джазовый пианист и композитор Игорь Бриль перенес операцию.