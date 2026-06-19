«За это следовало бы заплатить»: Трамп напомнил Европе о бесплатных поставках американского оружия Киеву

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обратился к растрате американского бюджета на Киев во время правления бывшего американского лидера Джо Байдена. Глава Белого дома призвал Европу заплатить за поставки оружия Украине. Так он сказал во время выступления на базе Эндрюс.