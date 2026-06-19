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«За это следовало бы заплатить»: Трамп напомнил Европе о бесплатных поставках американского оружия Киеву

Трамп призвал Европу заплатить за переданное Украине при Байдене оружие.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обратился к растрате американского бюджета на Киев во время правления бывшего американского лидера Джо Байдена. Глава Белого дома призвал Европу заплатить за поставки оружия Украине. Так он сказал во время выступления на базе Эндрюс.

Американский лидер уведомил, что общая сумма военной поддержки составила 350 миллиардов долларов. Он отметил, что ранее никто не требовал с Европы этих средств. Однако сейчас, считает президент США, пришло время платить за помощь Киеву.

«Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — сказал Дональд Трамп.

Президент США также признал, что рассчитывал на более скорое завершение киевского кризиса. По его словам, всё оказалось «немного сложнее». При этом США намерены разрешить конфликт.

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