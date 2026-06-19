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Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах с 1 сентября

Подготовлены и переведены русские народные сказки, книга о России и книги писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что уже подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и книги писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты.