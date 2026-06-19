Трамп допустил использование госконтроля над разработчиками ИИ

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил возможность применения закона для повышения степени государственного контроля над ведущими разработчиками технологий искусственного интеллекта (ИИ), но признал, что пока не видит в этом необходимости.
Его спросили, планирует ли он задействовать закон об оборонном производстве 1950 года, который позволяет федеральным властям напрямую вмешиваться в производство и распределение продукции частных компаний. «У меня есть полномочия применять многое. Да. Рассмотрел бы [его применение], но не уверен, что мне придется это делать. Думаю, пока что все развивается очень ответственным образом», — сказал президент США.
Он также добавил, что недавний конфликт с компанией Anthropic об ограничении доступа иностранных пользователей к ее моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 был быстро урегулирован. «Он (генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи — прим. ТАСС) ответил нам очень быстро, потому что, знаете, это огромная ответственность. За это людей сразу сажают в тюрьму. С этим нельзя шутить. И он ответил очень ответственно, как мне показалось. Пока что, я думаю, он будет так поступать», — резюмировал Трамп.
В марте 2026 года Военное министерство США присвоило Anthropic статус «угрозы цепочкам поставок», фактически порвав с ней деловые связи. Поводом для конфликта стало желание Пентагона использовать продукцию Anthropic на основе искусственного интеллекта «во всех законных целях». Руководство Anthropic отказалось предоставлять Пентагону такие возможности, потребовав сделать два исключения — не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов).