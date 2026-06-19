Трамп допустил использование госконтроля над разработчиками ИИ

Он также добавил, что недавний конфликт с компанией Anthropic об ограничении доступа иностранных пользователей к ее моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 был быстро урегулирован. «Он (генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи — прим. ТАСС) ответил нам очень быстро, потому что, знаете, это огромная ответственность. За это людей сразу сажают в тюрьму. С этим нельзя шутить. И он ответил очень ответственно, как мне показалось. Пока что, я думаю, он будет так поступать», — резюмировал Трамп.