Что нужно и нельзя делать на Федота Урожайника 20 июня 2026 года

В православном календаре есть фигуры, чьи имена известны широкому кругу верующих, и есть те, чей подвиг, будучи менее громким на первый взгляд, является краеугольным камнем стойкости Церкви в годы страшных испытаний. К числу таких исповедников относится святой мученик Феодот Анкирский. Память этого угодника Божия совершается в Русской Православной Церкви несколько раз в году, что само по себе говорит о значимости его служения. Мы встречаем его имя в святцах 20 июня (7 июня по старому стилю), а также в дни воспоминания Собора святых, в землях Галатийских просиявших. Однако чтобы понять истинный масштаб этой личности, необходимо погрузиться в ту эпоху, в которой жил Феодот, — в период крушения старого мира и рождения новой веры под ударами гонений.