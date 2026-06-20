Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 июня, который называют Страж

Православная церковь 20 июня вспоминает святого Феодота Анкирского. В народе отмечают Федотов день. Но существует еще одно название — Страж. С названной даты начинали купаться в водоемах, не боясь плохих последствия, так как святой является покровителем купающихся.
Что нельзя делать 20 июня.
Запрещено ругаться с родными и близкими, так как конфликт может затянуться на долгое время. Не следует жаловаться на судьбу. Считалось, что ситуация лишь усугубиться. Нельзя рассказывать от своих планах — они не реализуются.
Что можно делать 20 июня.
По традиции, с 20 июня было принято купаться в водоемах. А еще обязательно ходили на рыбалку. Существовала примета отпускать первую пойманную рыбу для хорошего клева.
Ранее временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.
А еще минчанка сбежала с двумя подарками на день рождения — была и погоня.