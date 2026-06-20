В России началась приемная кампания в вузы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Приемная кампания в российские вузы в 2026 году начнется в единый день — 20 июня. Общее количество бюджетных мест в 2026 году составляет 620 480, что немного превышает показатель 2025 года, ранее сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году», — сказал Фальков.
На сайте «Госуслуги» прописаны документы, необходимые для поступления в вуз: согласие на зачисление, аттестат об образовании, в том числе выданный иностранным государством, дипломы олимпиад, документы, подтверждающие льготы на зачисление, справка об участии в специальной военной операции — при наличии, портфолио — при поступлении в творческие вузы.
Наибольшее число бюджетных мест для приема в 2026 году на конкурсной основе приходится на Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Далее по числу бюджетных мест следуют Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Южный федеральный и Сибирский федеральный университеты. Замыкают «десятку» лидеров Донской государственный технический университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана и СПбГУ.
При приеме на бюджетные места на бакалавриат и специалитет прием заявлений и документов завершается с 10 до 20 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования прием заявлений и документов завершается не позднее 20 сентября. По программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов на бюджетные места завершается не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по этим уровням образования завершение приема документов — не позднее 20 сентября.