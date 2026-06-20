В России началась приемная кампания в вузы

При приеме на бюджетные места на бакалавриат и специалитет прием заявлений и документов завершается с 10 до 20 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования прием заявлений и документов завершается не позднее 20 сентября. По программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов на бюджетные места завершается не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по этим уровням образования завершение приема документов — не позднее 20 сентября.