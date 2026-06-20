Ну и гаджеты: «История игрушек 5» бросила вызов планшетам и смартфонам

Кажется, что может быть лучше и остроумнее, чем посадить ребенка перед большим экраном и показать ему, как плохо сидеть перед маленьким. Но на самом деле — так ли уж эта проблема отличается от той, что вставала перед героями в самой первой «Истории игрушек»? Там ковбой Вуди, любимый, возможно, за то, что в него была «зашита» запись с выкриком про отравленную в колодце воду, боролся за внимание ребенка с космонавтом Баззом, у которого и реплик было больше, и лампочки зажигались. Уже тогда можно было сказать, что их функции лишают ребенка права на фантазию и «придумывают» игру за него. Конечно, ЛилиПад дает еще больше возможностей, но суть проблемы не так уж изменилась.