Ну и гаджеты: «История игрушек 5» бросила вызов планшетам и смартфонам

Актуальная тема — увлечение современных детей гаджетами, ведущее к одиночеству, интернет-буллингу, социофобии и другим проблемам. Возвращение к старым героям и местам, пробуждающее ностальгию у взрослых зрителей, которые помнят рождение серии в середине 90-х. Много экшена, погонь, юмора и лирики, великолепно прорисованные герои и фоны, безупречная анимация. У «Истории игрушек 5» высокие рейтинги у критиков и зрителей и хорошие шансы в оскаровской гонке. Она кажется идеальной по всем параметрам. Или только кажется? «Известия» посмотрели фильм и делятся впечатлениями.
О чем «История игрушек 5».
Четвертое десятилетие серия «История игрушек» заставляет детей и родителей бросать всё и нестись в ближайший кинотеатр. Pixar когда-то изобрели идеальную для семейного кино формулу, где сочетались детская идея о том, что все игрушки на самом деле живые, и ностальгия взрослых по времени, когда они могли целиком погружаться в придуманный ими мир. Мир, в котором ковбои дружили с динозаврами, индейцы объединялись с трансформерами, а красавицы-куклы влюблялись в космических рейнджеров и обсуждали это с говорящими картофелинами.
Подключиться к этому сюжету и его героям может любой. У каждого была своя любимая игрушка, такая, с которой не расстаешься даже во время сна. У каждого в какой-то момент появлялась другая, более новая, а это ведь, если подумать, такая драма, такое событие! «Поколения» игрушек менялись, но они могли перемешиваться и создавать самые причудливые ансамбли. Какие-то отдавались другим детям или отправлялись в коробки, какие-то оставались пылиться на полках. Но абсолютно со всеми были связаны очень важные частички нашей души. Поэтому мы, сколько бы нам ни было лет, с первых секунд понимаем, о чем речь в каждом фильме пиксаровской серии.
Пятый эпизод сразу наносит точные удары в болевые точки аудитории. Растет застенчивая девочка Бонни, и никак у нее не получается подружиться даже с соседками-близняшками. А Бонни надоело, что она всё время возится со своими игрушками одна, ей хочется общаться. Тогда родители решаются прервать тотальный цифровой детокс и покупают ей планшет ЛилиПад, как у всех детей в округе. Бонни бросает обычные игрушки и переключается на электронную, где есть чаты, аркады, «песочницы» и, самое главное, безграничные возможности для общения, которого ей так не хватало. Теперь она, как и все дети мира, сутками зависает перед экраном планшета. А в это время…
В это время ее игрушки во главе с ковбойшей Джесси и космическим рейнджером Баззом ссорятся с говорящим высокомерным планшетом. Они хотят вернуть свою Бонни, но видят, что их дни сочтены. Они больше не нужны ни ей, ни любым другим детям, потому что проиграли гаджетам войну за детское внимание. Навсегда. Пусть даже славный ковбой Вуди спешит на помощь, пусть полсотни сбежавших со склада Баззов носятся по лесам — прошлого не вернуть. Дети стали зомби, а их уткнувшиеся в телефоны родители вроде бы и не против.
Что не так с «Историей игрушек 5».
Надо ли что-то добавлять к этому описанию? «История игрушек 5» уже самим выбором темы делает себя обязательной к просмотру, потому что современные родители постоянно бьются за внимание ребенка, которому когда-то дали в руки гаджеты. Фильм дает возможность посмотреть на эту зависимость со стороны. Например, когда ребенок приходит в гости к друзьям, и все дети рассаживаются по местам со своими гаджетами. Вроде, проводят время вместе и не шалят, но почему-то дружба от этого не укрепляется. Здесь штрихами показана и травля в Сети, и токсичность общения в чатах, постоянное унижение новичков и всех, кто не в состоянии отвечать на онлайн-агрессию. Есть и фейковые собеседники, которые провоцируют ребенка на разные нехорошие поступки. Авторы фильма настаивают, что у детей от экрана нарастает апатия, снижается коммуникабельность, падает до нуля подвижность, возникают равнодушие, раздражительность, уныние.
Кажется, что может быть лучше и остроумнее, чем посадить ребенка перед большим экраном и показать ему, как плохо сидеть перед маленьким. Но на самом деле — так ли уж эта проблема отличается от той, что вставала перед героями в самой первой «Истории игрушек»? Там ковбой Вуди, любимый, возможно, за то, что в него была «зашита» запись с выкриком про отравленную в колодце воду, боролся за внимание ребенка с космонавтом Баззом, у которого и реплик было больше, и лампочки зажигались. Уже тогда можно было сказать, что их функции лишают ребенка права на фантазию и «придумывают» игру за него. Конечно, ЛилиПад дает еще больше возможностей, но суть проблемы не так уж изменилась.
Фильм пытается доказать нам, что надо минимизировать присутствие гаджетов в семье, но не объясняет, как ребенку в таком случае перестать чувствовать себя маргиналом. Вернее, выход есть — найти другого такого маргинала, но социализация ли это? Не пытаемся ли мы вливать новое вино в старые мехи? Не выглядим ли, как ковбой Вуди, который храбрится и пытается спрятать от всех плешь и уже не помещающийся под ремень животик?
Всё это, конечно, подспудно ощущается во время просмотра, и есть риск, что чадо после фильма снова схватит свой гаджет, а если кто-то и возьмет в руки старые любимые игрушки, то это будут родители. Пиксаровский мультблокбастер настолько пропитан ностальгией, что больше подходит для выросших детей, чем для нынешних. К тому же он нарочито лишен любых рискованных ходов и тем, потому что Pixar обожглись на коммерческом провале сольного фильма про Базза (между прочим, очень интересного), а «История игрушек» претендует всё же на максимальную мировую кассу.
Поэтому здесь не будет многого из того, о чем с ребенком очень сложно говорить. Например, как обезопасить себя в чате от педофилов, которые знакомятся под личинами детей, или как вести себя в случае интернет-травли, как избавить ребенка от комплексов при онлайн-общении и сделать так, чтобы гаджет помогал ему справляться с фобиями, а не умножать их. Пиксаровские сценаристы уходят от этого, их рецепт не изменился за 30 с лишним лет: возьмите свои старые игрушки в руки и попробуйте придумать с ними какое-то приключение — и проблемы решатся сами. Но ведь не решатся, понимаем мы. И дети, похоже, это тоже почувствуют, когда будут смотреть.
Возможно, неправильно требовать от пиксаровского исполина стоимостью в 250 млн долларов откровений и решений всех проблем. Мы привыкли ждать от этой студии прорывов, в том числе смысловых, но у Pixar и Disney и так дела идут неровно, чтобы сегодня бросаться на амбразуру. Правда в том, что «История игрушек 5» действительно замечательный мультик, и по детским аддикциям он прошелся отлично. Но похоже, на этом лучше оставить франшизу в покое, и пусть пятая часть станет прощанием и напоминанием о том, что лучше никогда не возвращаться в прежние места.