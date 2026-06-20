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Дирижёра Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

С 1979 года артист возглавляет ансамбль «Виртуозы Москвы».

Источник: Клопс.ru

Дирижёра Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. С 1979 года артист возглавляет ансамбль «Виртуозы Москвы», который сам основал. Об этом в своём телеграм-канале сообщил митрополит Иларион.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — написал священнослужитель.

Иларион и 81-летний Спиваков знакомы довольно давно. В 2011 году оба выступили одними из инициаторов Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.